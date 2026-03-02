Prima pagina Verso Milan-Inter, Gazzetta dello Sport: "Straderby"

Rafa Leao, arrivato a quota 10 gol stagionali, suona la carica: “È una questione di vita o di morte”, ha dichiarato in vista della stracittadina.

Nel giorno della Festa della Donna andrà in scena il confronto diretto tra prima e seconda della Serie A. Il Milan, dopo aver battuto la Cremonese nel finale, si è riportato a meno dieci e guarda con fiducia alla sfida di domenica contro l’Inter. Prima, però, i nerazzurri saranno impegnati nell’andata della semifinale di Coppa Italia contro il Como.

“Straderby”, titola oggi La Gazzetta dello Sport. Rafa Leao, arrivato a quota 10 gol stagionali, suona la carica: “È una questione di vita o di morte”, ha dichiarato in vista della stracittadina.

Intanto la Juventus conferma di non arrendersi mai. Sotto 1-3 all’Olimpico contro la Roma, i bianconeri hanno rimontato nel finale fino al 3-3 grazie alle reti di Boga e Gatti allo scadere. Un pareggio che pesa, perché toglie due punti preziosi ai giallorossi nella corsa a un piazzamento in Champions League.