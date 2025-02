Prima pagina La Gazzetta dello Sport sul clamoroso ko della Juve: "Vergogna"

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con il clamoroso risultato della finale di Coppa Italia, che ha visto l’Empoli eliminare la Juventus all’Allianz Stadium e accedere alla semifinale della competizione per la prima volta nella propria storia. Primo tempo agghiacciante per i bianconeri, in svantaggio al 24’ con la rete di Maleh e graziati sul finale dal palo clamoroso colpito dal giovane Konate.

Nella ripresa partono nuovamente forte i toscani, ma i cambi fanno emergere la Juventus, che alla fine pareggia i conti con una magia di Kephren Thuram al 66’. A nulla però è servito l’assalto finale della squadra di Thiago Motta, che ai rigori è costretta ad alzare bandiera bianca a causa degli errori di Vlahovic e Yildiz. Arrabbiato, Thiago Motta nel post partita ha parlato di atteggiamento vergognoso e di critiche giuste per una squadra che “ha toccato il fondo”.