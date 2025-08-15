Foto La griglia della Serie A della CBS: "Inter ancora più vecchia, Napoli stavolta è avanti!"

Mike Grella, ex calciatore statunitense di origini italiane, ha realizzato la sua griglia della Serie A per il popolare canale americano CBS che segue con attenzione le vicende del calcio italiano: “Il Milan lo vedo terzo, con Allegri giocheranno in contropiede, ovviamente perdono Theo, ma sarà una squadra pragmatica e cercheranno molto Leao e Pulisic. Ho delle domande sulla loro difesa, li vedo un po’ lenti, ma gli acquisti sono ottimi. La Juventus quarta, ritrovano Bremer e conservano Tudor che li aveva portati quarti e non faranno peggio. La Roma quinta? Gasperini è uno dei migliori allenatori italiani, ma all’Inter non durò a lungo e non sono così convinto perché chi segnerà? Dovbyk e Ferguson? All’Atalanta ha impiegato anni per costruire quella squadra. Lui pretende molto, intervistati Lookman che ci disse quanto sia difficile. Avrà bisogno di tempo.

Le prime due vorrei metterle di fianco perché sono molto vicine: l’Inter la vedo ancora giocare un calcio migliore e non dimentichiamo che erano in corsa fino alla fine per il triplete, hanno aggiunto ottimi acquisti come Bonny, si sono sbarazzati di alcuni elementi, ma ora hanno un anno in più ed erano già i vecchi. Ed il punto interrogativo è Chivu. Il Napoli ha giocato alcune delle peggiori partite mai viste, ma è solida, ha conservato Conte, può essere lento perché pretende molto dai nuovi ma ha aggiunto KDB, Lucca, Beukema. L’anno scorso ho fatto una figuraccia non credendo in Conte, non lo farò per il secondo anno”.

