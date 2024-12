La Lazio torna di nuovo in vantaggio: doppietta di Noslin

La Lazio torna in vantaggio al minuto 41. Errore in uscita di Raspadori, ne approfitta Hysaj che scambia con Zaccagni. Palla in mezzo per il tacco smarcante di Pedro che libera al tiro Noslin che da pochi metri apre il piatto destro e batte Caprile.