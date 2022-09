La Macedonia del Nord crolla in casa contro la Bulgaria: Elmas in campo per tutta la gara

La Macedonia del Nord crolla in casa contro la Bulgaria. 0-1 il risultato finale, ma partita messa in salita dall'espulsione al 14' di Todoroski

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Macedonia del Nord crolla in casa contro la Bulgaria. 0-1 il risultato finale, ma partita messa in salita dall'espulsione al 14' di Todoroski che ha lasciato i macedoni in inferiorità numerica. Nella ripresa i bulgari ottengono i tre punti grazie al gol decisivo di Despodov. Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha disputato l’intera gara. La Macedonia del Nord, di cui l'Italia è stata vittima nella corsa al Mondiale, chiude così al terzo posto del Gruppo 4 della Lega C di Nations League.