La Polonia cade in casa con l’Ungheria e va ai playoff: Zielinski in campo nella ripresa

Nel Gruppo I di qualificazione ai Mondiali l'Inghilterra stacca il biglietto per Qatar 2022 e parteciperà per al 16ª volta ai Mondiali. Era solo una formalità contro San Marino e tale si è rivelata. La Polonia cade in casa con l’Ungheria e si consola con i playoff. Il napoletano Piotr Zielinski, inizialmente in panchina, è entrato nella ripresa.

Albania-Andorra 1-0

74' Cekici

Polonia-Ungheria 1-2

37' Ad. Szalai (U), 62' Swiderski (P), 80' Gazdag (U)

San Marino-Inghilterra 0-10

6' Maguire, 15' aut. Fabbri, 27'rig., 32', 39' rig. e 42' Kane, 58' Smith Rowe, 69' Mings, 78' Abraham, 80' Saka

Classifica

Inghilterra 26

Polonia 20

Albania 18

Ungheria 17

Andorra 7

San Marino 0