La prima gara del 2024 al Maradona sembra distante decine di anni

Sembra passata un’eternità e invece sono trascorsi appena 12 mesi dalla prima gara del Napoli al Maradona del 2024. Era il 13 gennaio e gli azzurri superarono 2-1 la Salernitana con la rete di Politano sul rigore e nel finale quello della vittoria di Rrahmani.

40.000 spettatori per una gara difficile, vinta con sofferenza. Da allora il Napoli ha sofferto, è caduto ulteriormente - con l'arrivo del terzo allenatore, da Mazzarri a Calzona - ma poi si è rialzato con l’arrivo di Antonio Conte. Quest'anno, come per il Venezia sabato, il sold out è ormai un classico, una piacevole abitudine.