La prima vera settimana di Mazzarri: ecco i big ed una buona notizia

Dopo i primi tre giorni di allenamento con pochissimi elementi di prima squadra, inizia la prima (vera) settimana di lavoro di Walter Mazzarri

Riaprono quest'oggi le porte del centro tecnico di Castel Volturno. Dopo i primi tre giorni di allenamento con pochissimi elementi di prima squadra, inizia la prima (vera) settimana di lavoro di Walter Mazzarri. Il tecnico del Napoli già da domani accoglierà i big dell'organico al rientro dagli impegni con la nazionale e potrà provare ad alzare i ritmi, allargare le esercitazioni tattiche a più uomini e soprattutto preparare il primo impegno sul campo dell'Atalanta.

I primi rientri

Ieri hanno terminato i loro impegni Kvaratskhelia, in grande forma ed ancora a segno contro la Spagna (terzo gol in due partite), ma anche Cajuste, Ostigard e Lobotka (risparmiato dalla Slovacchia dopo aver già raggiunto la qualificazione). Rientrerà anche Zielinski che però deve smaltire un problema alle tonsille, un'angina streptococcica (inizialmente confusa con un'angina pectoris a causa del comunicato polacco che citava solo il termine 'angina').

Olivera oggi parte per Napoli

La bella notizia per Mazzarri arriva dall'Uruguay. Mathias Olivera è l'unico terzino sinistro disponibile dopo l'infortunio di Mario Rui - out circa un mese - ed anziché rientrare venerdì dopo il secondo impegno con l'Uruguay (contro la Bolivia) già domani potrebbe essere a Castel Volturno. Il laterale ha rimediato una squalifica che gli permetterà di anticipare il suo rientro e prepararsi al meglio per la sfida all'Atalanta ed al tour de force di gare ravvicinate.