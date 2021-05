La profezia di Sinisa su Bologna-Juve

"Sono sicuro, ci manderanno un arbitro come si deve. Metteranno un arbitro giusto, da Valeri, Giacomelli. Posso scommetterci cosa volete”, queste le parole di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, nel post partita dell’ultima gara di campionato contro il Verona. Chiaro il riferimento all’arbitro che sarebbe stato designato per l’ultima di campionato tra il suo Bologna e la Juventus. Oggi sono stati resi nomi i nominativi degli arbitri della 19ª giornata di ritorno e per la gara del Dall’Ara tra gli emiliani e i bianconeri è stato scelto proprio il signor Valeri con Giacomelli al Var, come predetto da Mihajlovic. La profezia di Mihajlovic è andata a buon fine. Il fischietto della sezione di Roma, tra l’altro, è stato anche al VAR nella finale di Coppa Italia di ieri sera tra Atalanta e Juventus che ha scatenato tante polemiche per diverse decisioni arbitrali ai danni dei bergamaschi.