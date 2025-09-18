La risposta United a Haaland ora è al Napoli: perché col Man City vale doppio per Hojlund

Rasmus Hojlund è pronto a una nuova sfida in maglia Napoli, dopo aver lasciato il Manchester United in estate. Il suo trasferimento dall'Atalanta ai Red Devils, avvenuto per la cifra record di 70 milioni di euro più 10 di bonus, era stato accolto con grandi aspettative, ma si è rivelato un flop. Almeno fino a oggi. Hojlund era arrivato a Manchester per diventare il nuovo Haaland, un'etichetta pesante che non poteva sopportare. Con soli 9 gol segnati in Serie A nella sua unica stagione all'Atalanta, il giovane danese non ha potuto reggere il confronto con un attaccante come il bomber del City, che ha segnato 129 reti in tre anni. Nonostante le enormi aspettative, Hojlund ha deluso le attese, segnando solo 26 gol in 95 presenze con la maglia dei Red Devils. Una prestazione che ha spinto il Manchester United a metterlo sul mercato dopo soli due anni. Ed è qui che è arrivato il Napoli.

L'impatto di Hojlund con il mondo azzurro non poteva essere migliore. Arrivato a Napoli, è sceso in campo dopo pochi giorni contro la Fiorentina, segnando dopo appena 14 minuti. Un biglietto da visita che gli è valso il posto da titolare per la sfida di stasera contro il Manchester City, una squadra che Hojlund conosce bene, avendola affrontata in quattro derby nei due anni trascorsi a Manchester. Le statistiche contro il City non sono brillanti (zero gol segnati), ma il bilancio è comunque positivo (due vittorie, un pareggio e una sconfitta). Tuttavia, la sfida di oggi sarà diversa. Hojlund ha alle spalle le delusioni del Manchester United e si trova in un nuovo contesto, pronto a dimostrare il suo valore. A scriverlo è TMW.