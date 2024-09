La rivelazione di Conte in conferenza: Meret-show nonostante la febbre

Il Napoli di Antonio Conte arriva alla terza vittoria consecutiva in campionato dopo più di un anno e mezzo. E il timbro sulla sonora vittoria contro il Cagliari l'hanno messa i calciatori a segno, ma soprattutto la grande prestazione di Alex Meret.

L'estremo difensore azzurro ha fatto la differenza tra i pali in più di una occasione salvando il risultato e tutta la squadra, nonostante come rivelato da Conte in conferenza fosse febbricitante: "C'è da dire una cosa, lui ha giocato con la febbre oggi. Sta dimostrando che è un portiere di livello. Poi non dimentichiamo che comunque Meret è in Nazionale, è un ragazzo perbene. Poi magari non è proprio così protagonista, lui è molto serio e composto sempre, però è un ragazzo che ha chiesto un miglioramento anche nella situazione di leadership, di parlare molto di più. Lo sta facendo, l'ha dimostrato con i fatti e sta meritando quella fiducia che non gli è mai stata messa in discussione".