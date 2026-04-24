La sblocca ancora lui! McTominay porta subito in vantaggio gli azzurri!
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Napoli subito in vantaggio dopo appena 4' con Scott McTominay! De Bruyne serve tra le linee il centrocampista scozzese, che se la accomoda sul destro e conclude in diagonale sulla corsa. Niente da fare stavolta per Audero.
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