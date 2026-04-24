Alisson firma il poker in ripartenza: 4-0 Napoli al 52'!

Alisson firma il poker in ripartenza: 4-0 Napoli al 52'!TuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:59Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli mette la partita in ghiaccio al 52' con Alisson Santos che segna il gol del 4-0! Ripartenza letale degli azzurri: l'esterno d'attacco brasiliano riceve da Milinkovic-Savic e si invola verso la porta avversaria, portandosi il pallone sul destro per battere ancora Audero.

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