Uno-due mortifero allo scadere! Napoli avanti 3-0 grazie a Hojlund e De Bruyne!

Uno-due mortifero allo scadere! Napoli avanti 3-0 grazie a Hojlund e De Bruyne!TuttoNapoli.net
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Oggi alle 21:33Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli trova il 2-0 al 44' con Rasmus Hoilund dopo una conclusione deviata! Azione caparbia del numero 19, a segno dopo un contrasto vinto con Baschirotto: decisiva la deviazione di Terracciano, che prende in controtempo Audero.

Passano neanche due minuti e arriva anche il 3-0 con Kevin De Bruyne! Pessima gestione del pallone da parte di Maleh, ne approfitta il fuoriclasse belga per scipparglielo e calciarlo con forza alle spalle dell'incolpevole Audero.