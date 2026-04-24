Uno-due mortifero allo scadere! Napoli avanti 3-0 grazie a Hojlund e De Bruyne!
TuttoNapoli.net
Il Napoli trova il 2-0 al 44' con Rasmus Hoilund dopo una conclusione deviata! Azione caparbia del numero 19, a segno dopo un contrasto vinto con Baschirotto: decisiva la deviazione di Terracciano, che prende in controtempo Audero.
Passano neanche due minuti e arriva anche il 3-0 con Kevin De Bruyne! Pessima gestione del pallone da parte di Maleh, ne approfitta il fuoriclasse belga per scipparglielo e calciarlo con forza alle spalle dell'incolpevole Audero.
Pubblicità
Notizie
Copertina Olivera: "Brutta gara con la Lazio, vogliamo riscattarci! Su Scudetto e gol alla Salernitana..." di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
02 mag 2026 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Como
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoBomba di Tmw: “Contatto Napoli-Maresca! Ma Conte non ha offerte e non è convinto dell’Italia”
Arturo MinerviniDa 0 al punto di non ritorno: le frasi scioccanti di Conte, la barca di milioni in fumo e la rivoluzione di ADL
Francesco CarboneDe Bruyne: “Atmosfera positiva rispetto all’inizio, sono felice. Serie A? Difese a 5 e ci si annulla…”
Davide BarattoConte spiega il suo metodo: "È importante capire la differenza tra vincere e non vincere"
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com