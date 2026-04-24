Quarto cambio per il Napoli: Conte cambia il centravanti

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Al 61' quarto cambio per il Napoli. Conte cambia il centravanti facendo riposare Rasmus Hojlund, al suo posto entra Giovane. Da ricordare che l'attaccante danese era in dubbio alla vigilia del match non essendo al meglio.

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