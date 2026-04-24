Napoli-Cremonese, precedenti a senso unico. Ma quello scherzetto nell'anno-Scudetto...

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Dopo aver perso l’imbattibilità casalinga che durava dal 2024, il Napoli è chiamato a reagire. Non si può più sbagliare.

Il Napoli si affida anche alla storia per ritrovare fiducia contro la Cremonese. Questa sera al Maradona (ore 20:45) gli azzurri affrontano una squadra che, nei precedenti, non è mai riuscita a imporsi nei tempi regolamentari. Il bilancio è nettamente favorevole al Napoli, con 13 vittorie e 4 pareggi, numeri che raccontano un dominio quasi totale. L’unico successo lombardo resta quello ai rigori negli ottavi di Coppa Italia 2022/23.

Imbattibilità al Maradona persa: ora serve una reazione

Ma i numeri, stavolta, non bastano. Dopo aver perso l’imbattibilità casalinga che durava dal 2024, il Napoli è chiamato a reagire. Non si può più sbagliare, anche perché la posta in palio è alta tra corsa Champions e orgoglio. La Cremonese, però, arriverà con fame di punti salvezza. Servirà il miglior Napoli per tornare a vincere.