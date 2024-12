La sblocca il nuovo entrato! Raspadori buca la difesa del Venezia: 1-0 all'80'

Dopo un forcing durato parecchi minuti, il Napoli passa in vantaggio all'80' con Giacomo Raspadori! Cross di Neres al centro per il numero 81. La deviazione di Candela fa carambolare il pallone sui suoi piedi. La conclusione di prima intenzione buca Stankovic: 1-0 Napoli!

