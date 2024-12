La scalata di Di Lorenzo: oggi fa 250, aggancia Cané e Pesaola e punta Maradona

Traguardo personale importante quest'oggi per Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli a Genova raggiungerà le 250 presenze in maglia azzurra: un gettone che gli permetterà di raggiungere Vinazzani, Comaschi, Cané e Pesaola al 20° posto assoluto della classifica all time azzurra.

La scalata del capitano del Napoli potrà proseguire con grande continuità in questa stagione mettendo nel mirino le 257 presenze di Maradona 19esimo, le 258 di Castellini e poi le 261 di Pogliana e Bucatti intravedendo per fine stagione la Top 15 della storia azzurra.