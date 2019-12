La Spal rompe la maledizione, ora è il Napoli la squadra che non vince da più tempo in A

Vittoria e maledizione rotta. La Spal ha trovato i tre punti stasera a Torino, battendo la squadra di Mazzarri e portando i cascina finalmente tre punti importanti per smuovere la classifica. Di fatto, i ragazzi di Semplici non sono più il fanalino di coda, con il Genoa che al momento occupa l'ultima posizione. La Spal si contendeva con il Napoli un terribile trend negativo: la squadra biancoazzurra non vinceva in serie A da ben nove partite, unica striscia negativa peggiore di quella degli azzurri. Con la vittoria di stasera della Spal, il Napoli resta la squadra che non vince da più tempo in Serie A.