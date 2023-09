La stampa britannica è sicura: De Zerbi in pole per sostituire Ancelotti al Real

Fonte: ANSA

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Roberto De Zerbi è il favorito per sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid: secondo la stampa britannica, l'attuale manager del Brighton è in vetta alle preferenze di Florentino Perez per guidare le merengues il prossimo anno. A prescindere dai risultati di quest'anno, Ancelotti è in scadenza di contratto a Madrid il prossimo giugno, e per la sua successione è già iniziata una corsa tra i migliori tecnici in circolazione, che vede De Zerbi nettamente in vantaggio. Tra i nomi che circolano al Bernabeu come possibile alternativa - scrive oggi il Daily Mail - c'è anche quello dell'ex Xabi Alonso, attualmente al Bayer Leverkusen.



Restano ancora da capire, però, le intenzioni di De Zerbi, che presto festeggerà il suo primo anno in Premier League dove - non ha mai fatto mistero - si trova benissimo, avendo conquistato in pochi mesi la stima generale, di colleghi e addetti ai lavori. Lo scorso anno il suo Brighton ha chiuso al sesto posto, conquistando per la prima volta nella sua storia la qualificazione ad una coppa europea. Altrettanto entusiasmante l'avvio di Premier quest'anno, con il Brighton stabilmente terzo in classifica, all'inseguimento della capolista Manchester City di Pep Guardiola, uno dei primi ammiratori del tecnico bresciano. (ANSA).