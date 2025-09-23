Lang stava per entrare prima del 2-1 di Spinazzola: la sua reazione al gol

Noa Lang è a tre panchine di fila senza entrare. Contro il Pisa era arrivato il suo momento, era tutto pronto per il cambio, poi è arrivato il 2-1 di Spinazzola e l'olandese è tornato ad accomodarsi perché Conte poi ha fatto altre scelte. Lang ha accettato la decisione del suo allenatore e ora aspetterà la prossima chance per provare a mettersi in mostra. Per ora poco meno di venti minuti in campo, per lui, in due spezzoni di gara nelle prime due contro Sassuolo e Cagliari.

Ci sono grandi aspettative sul suo conto, 25 milioni è costato dal Psv, con la maglia numero dieci aveva vinto due campionati e in Champions aveva fatto benissimo contro la Juventus. Ma ora le esigenze tattiche del Napoli sono altre e Lang sa bene che ci vorrà tempo per entrare negli schemi e nel cuore di Conte, per ottenere la sua totale fiducia. Quando arrivò, si presentò ai suoi nuovi tifosi come quel giocatore per cui "i tifosi pagano il biglietto". Per ora parole che non ancora trovano conferma, ma di occasioni ce ne sono state davvero poche.