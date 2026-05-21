Ufficiale Serie A, Runjaic Coach of the Month di maggio: sarà premiato prima del Napoli

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Importante riconoscimento per Kosta Runjaic: il tecnico dell’Udinese è stato nominato Coach of the Month della Serie A per il mese di maggio.

Importante riconoscimento per Kosta Runjaic: il tecnico dell’Udinese è stato nominato Coach of the Month della Serie A per il mese di maggio. Il premio arriva dopo le convincenti vittorie ottenute contro Torino e Cagliari, gare in cui i bianconeri hanno segnato quattro reti senza subirne alcuna. Un rendimento che conferma l’ottimo percorso intrapreso dalla squadra a partire da marzo, periodo nel quale l’Udinese ha raccolto cinque vittorie, tre pareggi e appena tre sconfitte, tutte per 0-1. A questi numeri si aggiungono un’imbattibilità esterna che dura dal 23 febbraio e ben sei clean sheet.

Il comunicato dell’Udinese

“Mister Runjaic ottiene il riconoscimento di Coach of the Month nell’ultimo mese di una stagione che lo ha visto portare l’Udinese a raggiungere i 50 punti per la prima volta dalla stagione 2012/13, migliorare sotto quasi ogni statistica rispetto alla scorsa stagione e valorizzare un grande numero di giocatori, che si stanno imponendo come profili di grande interesse a livello nazionale e internazionale. Il premio di Coach of the Month sarà consegnato al nostro tecnico prima del fischio d’inizio di Napoli-Udinese. Complimenti, mister!”.