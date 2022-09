Lazio-Napoli, le percentuali SISAL: azzurri favoriti, prevista gara ricca di gol

Quinto turno di Serie A che parte sabato con tre sfide davvero di alto livello.

TuttoNapoli.net

Quinto turno di Serie A che parte sabato con tre sfide davvero di alto livello. Si comincia alle 15 con Fiorentina-Juventus, poi toccherà al derby della Madonnina, Milan-Inter, alle ore 18, Infine alle 20.45 sarà la volta di Lazio-Napoli, Sarri contro Spalletti. Per l'esperto SISAL Gianluca Boserman: "Non ci si annoierà all'Olimpico, vista la propensione offensiva. Napoli al 40% contro il 33% della Lazio e il 27% del pareggio. Per la Lazio il Napoli è un tabù, visto che nelle ultime 14 gare solo due vittorie e un pareggio. Sarà una partita ricca di gol, al 56% ci saranno più di tre gol complessivi. Protagonisti? Le uniche due vittorie portano la firma di Ciro Immobile, 7 reti complessive al Napoli. Al 40% andrà a segno anche domani. Spalletti si affida ad Osimhen, che al 36% potrebbe far male alla Lazio".