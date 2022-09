Lazio, pronta la super-bolgia per il Napoli: spunta anche l’iniziativa Ultrà

La Lazio si prepara per una nuova sfida: c'è il Napoli ad attenderla

La Lazio si prepara per una nuova sfida: c'è il Napoli ad attenderla. Dopo l'amaro pareggio fruttata nel match contro la Sampdoria, la squadra di Maurizio Sarri è pronta a scendere domani sera sotto le luci dello Stadio Olimpico di Roma. Finora sono stati staccati 8.000 tagliandi che si vanno ad aggiungere alle 24.917 tessere sottoscritte. Contro il Napoli di Spalletti a Immobile e ai biancocelesti aspetta un vero banco di prova, il secondo big match stagionale dopo quello timbrato per 3-1 contro l'Inter. C'è grande voglia di rivalsa ma a giocare un ruolo fondamentale in questo senso lo sarà anche il supporto dei tifosi. Per questo gli Ultras Lazio hanno chiamato i sostenitori a raccolta con un'iniziativa. Ecco cosa recita la nota: "Insieme a te Camminerem! Una stagione iniziata sotto i migliori auspici con una curva maestosa sempre al fianco della nostra Lazio. Sabato ci aspetta subito un'altra battaglia. Per la partita contro il Napoli invitiamo tutti i tifosi a colorare la Nord, indossando una maglietta biancoceleste, portando con sé una bandiera e una sciarpa. La curva dovrà essere un muro colorato solo con i nostri vessilli. Perché la fede... sposta le montagne. Avanti Lazio, avanti curva nord. Ultras Lazio".