Le due nuove frecce nell’arco a disposizione di Spalletti

Funziona tutto, o quasi, in questo Napoli di inizio stagione. Dopo il passo falso in Europa League la squadra di Spalletti ha subito ripreso la marcia trionfante sbancando Firenze e conquistando il settimo successo di fila in Serie A. Tanti i motivi per cui Spalletti può ritenersi soddisfatto a cui vanno aggiunti anche due rientri molto importanti: Demme e Mertens. Nel finale di ieri il centrocampista è entrato a 20 minuti dal termine, il belga invece all'85' e per fargli riassaggiare il terreno di gioco dopo tanto tempo. Due elementi che saranno sicuramente molto importanti da qui in avanti anche per gestire al meglio le rotazioni tra campionato e coppa. In attesa anche di Ghoulam, Spalletti potrà contare su due nuove e preziose frecce nel suo arco.