Le multe sono il loro ultimo alibi

Tra gli episodi "traumatici" che hanno contribuito a far scivolare il Napoli in questa crisi di risultati c'è, ovviamente, anche il caso ammutinamento. Dopo l'iniziale silenzio sull'argomento, nella giornata di oggi gli avvocati di diversi giocatori si sono fatti avanti, parlando a diverse emittenti radiofoniche e confidando nella possibilità di poter risolvere la questione in maniera veloce e senza ricorrere a legge e ricorsi. Qualcuno, addirittura, ha paventato una possibile sorpresa, durante la cena natalizia di stasera, da parte di De Laurentiis.



ULTIMO ALIBI - Resta il fatto che, quello delle multe, rappresenta l'ultima scusa per i giocatori del Napoli: dopo il caso dell'ammutinamento, era chiaro fin dall'inizio che la società avrebbe per forza di cose preso provvedimenti, e quella delle multe è sembrata la conseguenza più ovvia. Ora c'è chi sostiene che il peso di queste sanzioni stia condizionando mentalmente i giocatori, ed è anche per questo che forse lo stesso De Laurentiis potrebbe prendere delle decisioni per alleggerire le tensioni. Ma questo sarà, per la rosa adesso in mano a Rino Gattuso, l'ultimo alibi.