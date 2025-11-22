Foto Le pagelle del Pampa: "7 a Conte, non era facile cambiare! Neres da 8"

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Napoli-Atalanta 3-1: .“7 a Conte ed ai 3 difensori. Non era facile cambiare ed era la prima volta insieme a tre. Collego per questo motivo i voti col mister. Neres invece da 8. Il Napoli ha giocato bene e bisogna raccontare questo, così come prima dovevamo dire altro perché è il nostro mestiere”.