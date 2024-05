Le pagelle del Pampa: Kvara MVP, 4,5 ad Anguissa e bocciato Politano

Nel corso de La Partita dei campioni su Tele A il Pampa Sosa ha spiegato le sue pagelle per la partita del Napoli contro la Fiorentina

Nel corso de La Partita dei campioni su Tele A il Pampa Sosa ha spiegato le sue pagelle per la partita del Napoli contro la Fiorentina, terminata sul risultato di 2-2 con le reti di Rrahmani e Kvaratkshelia per gli azzurri e Biraghi e Nzola per i viola.

Per l'ex calciatore azzurro è Kvaratskhelia l'uomo partita: 7 in pagella per il georgiano. Bene anche Meret e Mazzocchi con 6,5, gli unici altri due a superare la sufficienza. Bocciatatura piena per Simeone e Politano: è 5! Mentre il voto peggiore della gara va ad Anguissa con 4,5. Considerata insufficiente anche la gestione dell'allenatore Francesco Calzona.