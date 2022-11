Le pagelle dell'Atalanta - Osimhen porta a spasso Demiral, Hojlund si divora due gol

Fonte: Tuttomercatoweb

Musso 6 - Due gol incassati, ma nessuna responsabilità. Non viene impegnato parecchio, l'attenzione però non manca mai.

Toloi 6 - Da buon capitano è l’ultimo ad abbandonare la nave. Prova in tutti i modi a gestire un attacco imprendibile, a volte prova anche a rilanciare la manovra. È il primo regista, a volte l'unico.

Demiral 5 - Due gli anticipi su Osimhen per rompere il ghiaccio, poi il nigeriano diventa ingestibile: errore macroscopico sulla prima rete, pasticcio difensivo pure sul secondo gol degli azzurri. Si riprende un pochino nel secondo tempo, ma solo per qualche minuto.

Scalvini 5,5 - Soffre le sfuriate di Lozano, perde qualche pallone di troppo nella fase cruciale: il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette.

Hateboer 5 - Gira a vuoto, si divide le responsabilità sulle prime due reti del Napoli con Demiral. Nella ripresa si divora pure il gol del pari: chiude bene sul secondo palo, ma perde il contatto con la sfera praticamente a due passi da Meret. Dall'81' Soppy s.v.

Koopmeiners 6 - Gestire palla in un centrocampo simile diventa complicato pure per il centrale olandese. Nel primo tempo spreca due-tre lancioni per Hojlund, nella ripresa viene lasciato solo. Anguissa lo marca a vista. Dall'81' De Roon s.v.

Ederson 5,5 - Questa volta il duetto con Pasalic non riesce per niente. Il numero 99 del Napoli fa praticamente quello che vuole in mezzo al campo, non basta qualche pallone strappato agli avversari.

Maehle 6 - Il più pericoloso in casa Atalanta nel secondo tempo, sua l’azione più pericolosa: gli manca ancora quel pizzico di cattiveria per poter iniziare a segnare come in nazionale.

Pasalic 5,5 - Brilla poco, pasticcia pure lui in mediana. Può e deve fare meglio, soprattutto nell’ultimo passaggio. Dal 70’ Malinovskyi 5,5 - Ci prova in qualche modo a scardinare la difesa ospite, ma gli spazi sono parecchio stretti.

Hojlund 5,5 - Subito spreca una buona occasione calciando su Meret, poi si impegna tanto, forse troppo. E l’aggancio mancato nella ripresa in spaccata pesa parecchio. Dal 70’ Zapata 6 - Deve ancora ritrovare la giusta forma fisica, gli arrivano pure pochi palloni giocabili.

Lookman 7 - Come al solito ci mette un bel po’ per accendersi, ma appena sgasa crea pericoli al Napoli. Ci mette la firma per la sesta volta in 13 partite, su calcio di rigore. Dall'81' Boga s.v.

Gian Piero Gasperini 5,5 - È mancato un pizzico, quel qualcosa in più per arrivare a pareggiare i conti. Un soffio, forse qualche cambio da fare con minuti d'anticipo. L'Atalanta però è ancora una volta troppo frenetica.