Le probabili formazioni di Verona-Napoli: out Fabian, c'è Zielu, Tameze arretra?

La squadra di Luciano Spalletti sfida il Verona con nove undicesimi della scorsa stagione e gli esordi dal primo minuto di Kim e Kvaratskhelia

Inizia al Bentegodi la stagione del Napoli. La squadra di Luciano Spalletti sfida il Verona con nove undicesimi della scorsa stagione e gli esordi dal primo minuto di Kim e Kvaratskhelia, chiamati a sostituire Koulibaly e Insigne accorciando ogni tempo d'inserimento e di adattamento al campionato. Se non si può parlare di un Napoli al completo (manca il sostituto di Fabian, il vice-Osimhen visto che Simeone non è partito) o definito (non a caso il club lavora ad altri tre arrivi), in casa Verona le cose vanno molto peggio: Cioffi aspetta almeno 4 rinforzi, soprattutto in difesa, ed il passaggio ad un 3-5-2 fisico con le due torri richiede sicuramente più tempo per chi era ormai abituato ad un calcio più dinamico, aggressivo e con Caprari al centro del gioco tra le linee.

Statistiche

Il Napoli ha vinto le ultime 5 partite d'esordio stagionale in Serie A: si tratta della serie aperta più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato. I partenopei non sono mai arrivati nella loro storia a sei vittorie di fila nel match di debutto. Lasagna ha segnato 3 gol contro il Napoli in serie A (tutti con l'Udinese), ma non ha mai vinto contro gli azzurri in 10 incroci. Lozano a Verona ha realizzato nel gennaio 2021 il 3° gol piú veloce nella storia della Serie A (00:08:95) mentre Osimhen si scatena contro i gialloblù: ha preso parte a tre gol (due reti e un assist) in quattro incroci

Le ultime sul Verona

Cioffi senza gli squalificati Ceccherini e Veloso e soprattutto senza rinforzi in difesa: potrebbe arretrare Tameze nei tre (altrimenti ci sono Magnani, disastroso in Coppa, ed il giovane Coppola) con Gunter e Dawidowicz; in mediana Hongla con Ilic e Barak mentre Faraoni e Lazovic saranno gli estenri. In attacco Henry e Lasagna le due punte, favorite su Djuric e Piccoli.

Le ultime sul Napoli

Spalletti ritrova Politano per la panchina ma non può contare sull'ultimo arrivato Simeone e soprattutto su Fabian (verso la cessione al PSG). Tra i pali fiducia (almeno per questi primi 90 minuti) a Meret (favorito su Sirigu che ha pochi allenamenti sul campo) mentre in difesa esordio ufficiale per Kim nella linea con Di Lorenzo, Rrrahmani e Mario Rui, favorito su Olivera. In mediana nessun dubbio su Anguissa, Lobotka e Zielinski, così come in attacco con Lozano, Osimhen e l'attesissimo esordio di Kvaratskhelia.

Verona (3-5-2): Montipò; Tameze, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Ilic, Barak, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi

Ballottaggi: Tameze/Magnani-Coppola 60%-40%

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Meret-Sirigu 70%-30%

Arbitro: Fabbri (Lombardo-Lombardi, Iv: Meraviglia, Var: Di Paolo, Avar: Bindoni)

