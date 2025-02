Le squadre di Conte calano a febbraio? La smentita in diretta radio

Il preparatore atletico del Cesena Giorgio D’Urbano, ex preparatore di Antonio Conte ai tempi del Cesena, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Gli infortuni nel calcio non accadono solo a Napoli, ma in tutte le squadre. A Napoli ci sono i presupposti per lavorare al meglio e gli infortuni non si possono escludere al 100%. Si può lavorare molto bene, curare tutti i dettagli, ho lavorato con lui e so come imposta i carichi. Purtroppo nello sport non c’è un metodo per evitarli.

Le squadre di Conte hanno un calo a febbraio? Non è così. Non esistono cali, ad altissimo livello basta un non nulla per capire che c’è un qualcosa che frena. Bisogna andare a leggere i dati delle partite per capire che non è così. Purtroppo basta la flessione di uno o due giocatori e le cose non girano più come prima”.