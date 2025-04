Ufficiale Lecce-Napoli, biglietti in vendita da lunedì: prezzi e info per settore ospiti

La vendita per il settore ospiti dei biglietti di Lecce-Napoli, partita in programma sabato 3 maggio, sarà attiva dalle ore 12:00 di lunedì 28 aprile p.v. e fino alle ore 19:00 del 02 maggio 2025.

PREZZI BIGLIETTI

€ 19,00 TARIFFA INTERA

€ 9,00 TARIFFA RIDOTTO U14

Come stabilito dalla Determinazione ONMS n. 16/2025 del 23 aprile 2025 e su disposizione del GOS, sono disposte le seguenti misure: 1. Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Campania esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S.C. Napoli” I non residenti nella Regione Campania potranno acquistare i tagliandi del settore ospiti solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “S.S.C. Napoli”; 2. Incedibilità dei titoli di ingresso 3. Divieto di vendita “on line”.