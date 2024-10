Lecce, ripresa la preparazione in vista di Napoli: un assente, personalizzato per 5 giocatori

Il Lecce, dopo la pesantissima sconfitta per 0-6 rimediata nell’ultimo turno di Serie A contro la Fiorentina, ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di Napoli. Questo il report odierno diffuso dal club salentino: “Il lavoro dei giallorossi è ripreso questa mattina con una seduta di allenamento all’Acaya Golf Resort & SPA in vista dell’impegno di sabato in trasferta a Napoli, 9ª giornata della Serie A Enilive.



Assente Bonifazi, hanno svolto un lavoro personalizzato Berisha, Burnete, Guilbert (per un affaticamento muscolare), Hasa e Marchwiński. Per la giornata di domani è in programma un allenamento mattutino, sempre ad Acaya”.