Lega Serie A, convocata d'urgenza assemblea per giovedì: c'è il nodo diritti tv

L’Assemblea della Lega Serie A è stata convocata in via d’urgenza per giovedì 4 marzo, esclusivamente in videoconferenza, alle ore 9.30 in prima convocazione e, occorrendo, alle 11.30 in seconda. Come si legge sul comunicato stampa diramato, oltre alla verifica dei poteri e varie comunicazioni, l'ordine del giorno più rilevante sembra essere, ancora una volta, l'assegnazione dei diritti Audiovisivi del campionato di Serie A per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24.