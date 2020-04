Lega Serie A, convocata per domani una riunione d'urgenza: 5 i punti sul tavolo

Il futuro del calcio italiano è ancora tutto da stabilire. Domani, come riferito dal comunicato della Lega di Serie A, ci sarà una riunione d'emergenza in video-conference per prendere ulteriori decisioni alla luce degli ultimi sviluppi dell'emergenza Coronavirus. Questa la nota ufficiale:

"L'Assemblea della Lega Serie A è convocata in via d'urgenza per lunedì 6 aprile 2020 in videoconferenza alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 12.00 in seconda convocazione, per l'esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente ordine del giorno:

1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente.

3. Comunicazioni AD.

4. Linee guida Serie A.

5. Varie ed eventuali.

L'Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A."