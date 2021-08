Ligue 1, grande spavento per Kalu: il nigeriano sviene in campo

Attimi di terrore al Velodrome di Marsiglia durante il match di Ligue 1 tra l'Olympique e il Bordeaux. Grande spavento in campo al 6': mentre Payet si apprestava a battere una punizione, Samuel Kalu, che era in barriera, si è accasciato al suolo. Tutti i calciatori in campo hanno allora chiamato l’intervento dei medici e si sono chiusi a cerchio davanti all'ala del Bordeaux. Un vero deja vu con quanto accaduto durante Euro 2020 con Christian Eriksen, stavolta però per fortuna già nel momento dell'entrata in campo dei sanitari il nigeriano si era prontamente ripreso. Dopo qualche minuto il classe 97' si è infatti rialzato ed è uscito dal campo sulle proprie gambe. Si è trattato quindi solo uno svenimento, il giocatore ha provato a rientrare in campo e riprendere la partita, ma essendo visibilmente frastornato è stato prontamente sostituito al 13'.

Kalu si è diretto subito negli spogliatoi per gli accertamenti del caso, il nigeriano era già svenuto durante un allenamento in Egitto con sua nazionale nel 2019. In quel caso, la causa ufficiale fu la disidratazione per le alte temperature.