Lookman, da Milano: "Salterà le prime giornate e tornerà in forma per la Coppa d'Africa"

Lookman all'Inter, il timore dei siti interisti: "Salterà le prime giornate e tornerà in forma per la Coppa d'Africa". Questo il pensiero espresso sul nigeriano sul portale a tinte nerazzurre L'Interista: "Lookman all'Inter? Ormai speriamo che arrivi, ma lo dobbiamo dire a 18 giorni dalla fine del mercato. Con questo lungo tira e molla, il nigeriano ha perso tutta la preparazione e se si dovesse chiudere la trattativa arriverà a Milano tra 10 giorni, salterà le prime partite e quando sarà in piena forma se ne andrà in Coppa d'Africa. Ora l'Atalanta avrebbe fatto sapere che ci vogliono 10 milioni di euro in più per avere l'attaccante.

Non si può più risolvere e imbastire in un paio di settimane questa operazione o fossi stato nella dirigenza dell'Inter avrei mollato tutto. L'attaccante non vale 55 milioni e in questa stagione con la Coppa d'Africa che lo porterà con la testa altrove non lo prendevo. Cosa facciamo? Nulla, speriamo nell'esplosione di Bonny".