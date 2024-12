Video Lozano in lacrime saluta il PSV: pasillo de honor e standing ovation del pubblico

Hirving Lozano si prepara per la sua nuova esperienza in Major League Soccer (MLS), il campionato statunitense: dal 1 gennaio 2025 vestirà la maglia del San Diego FC. Intanto ieri l'ex attaccante del Napoli ha giocato la sua ultima partita al PSV Eindhoven, vivendo per un'ultima volta le emozioni del Philips Stadion, lo stadio che lo ha cresciuto come giocatore.

El Chucky è entrato al 90esimo proprio per prendersi la standing ovation del pubblico, ed è apparso visibilmente commosso. Poi a fine gara a Lozano è stato riservato il pasillo de honor da parte di tutta la sua squadra, tra gli applausi del pubblico che intonava il suo nome a gran voce: lì il messicano, insieme ai suoi familiari, è scoppiato in lacrime. Una scena suggestiva che rimarca le belle sensazioni che il calcio sa donare. Di seguito il video.