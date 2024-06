Lozano in MLS, entro la settimana sarà annunciato dal San Diego

Hirving Lozano sta per iniziare una nuova avventura, l'ex attaccante del Napoli sta per lasciare il PSV in direzione MLS. A solo un anno dal suo ritorno ad Eindhove, dove si è laureato campione d'Olanda, El Chucky si trasferirà a San Diego.

A riferire la notizia è l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, che su X scrive: "Il San Diego FC annuncerà Hirving Lozano come nuovo acquisto dal PSV entro questa settimana".

🇲🇽 San Diego FC are set to announce Hirving Lozano as new signing from PSV later this week. pic.twitter.com/1aVQeF0p6G