Napoli-Roma, arbitra Colombo con Abisso al Var: la sestina completa

Oggi alle 12:10Notizie
di Fabio Tarantino

Sarà Andrea Colombo l'arbitro di Napoli-Roma, match in programma domenica sera alle 20.45 al Maradona. Al Var ci sarà Abisso. Ecco la sestina completa:

COLOMBO

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:       MARCENARO

VAR:      ABISSO

AVAR:      AURELIANO