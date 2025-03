Lukaku-gol non basta, esordio da incubo per Garcia: il Belgio cade 3-1 con l'Ucraina

vedi letture

Esordio negativo per Rudi Garcia sulla panchina del Belgio. Nella sfida d'andata dei playout di Nations League, i Diavoli Rossi prima la sbloccano a pochi minuti dal termine della prima frazione grazie ad un colpo di testa di Romelu Lukaku, ma poi nella ripresa si sciolgono. L’Ucraina ribalta la gara e vince 3-1 con i gol di Gutsulyak al 66’, Vanat 7 minuti più tardi e Zabarnyi al 79’. Il centravanti del Napoli ha disputato tutta la gara.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).