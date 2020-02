Lukaku salva l'Inter: doppietta del belga e Udinese ko, male Eriksen

Lukaku segna due gol e regala all'Inter la vittoria sul campo dell'Udinese. Gara non bellissima da parte della squadra nerazzurra decisa nella ripresa da due reti del belga, il secondo su rigore. Bocciato Eriksen alla sua prima da titolare, in campo solo 59' il danese che non è riuscito a mettersi in evidenza in alcun modo, pagando anche difficoltà atletiche. Ora l'Inter scavalca di nuovo la Lazio e prosegue così la lotta scudetto con la Juve.