Lukaku spinge per il rientro, CdS: "Soccorso Romelu"
Soccorso Romelu: il Napoli aspetta Lukaku, il ritorno è vicino. Questo il titolo del Corriere dello Sport con l'attaccante che accelera il recupero e punta con decisione la gara del 30 novembre contro la Roma all’Olimpico. Conte lo considera il vero rinforzo in arrivo per un attacco che, nelle ultime settimane, ha pagato caro l’assenza di Big Rom sia sul piano fisico che su quello delle soluzioni offensive.
Lo staff medico azzurro lavora per consegnare al tecnico un giocatore pronto almeno per uno spezzone di partita. Il belga, fermo da tre mesi, mostra segnali incoraggianti.
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
