Lukaku spinge per il rientro, CdS: "Soccorso Romelu"

Oggi alle 08:15Notizie
di Arturo Minervini

Soccorso Romelu: il Napoli aspetta Lukaku, il ritorno è vicino. Questo il titolo del Corriere dello Sport con l'attaccante che accelera il recupero e punta con decisione la gara del 30 novembre contro la Roma all’Olimpico. Conte lo considera il vero rinforzo in arrivo per un attacco che, nelle ultime settimane, ha pagato caro l’assenza di Big Rom sia sul piano fisico che su quello delle soluzioni offensive.

Lo staff medico azzurro lavora per consegnare al tecnico un giocatore pronto almeno per uno spezzone di partita. Il belga, fermo da tre mesi, mostra segnali incoraggianti.