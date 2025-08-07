Lukaku su La Gazzetta dello Sport: "Dai Napoli, divertiamoci"
"Dai Napoli divertiamoci": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport, con un estratto dell'intervista esclusiva rilasciata al quotidiano rosa da Romelu Lukaku. Prosegue il centravanti belga: "Lo scudetto? Si riparte da zero, ma la squadra ha gli strumenti per fare sempre di più anche in Champions. Io e Conte abbiamo la stessa mentalità, con il lavoro si migliora".
Spazio anche al mercato, con le inseguitrici del Napoli che non stanno di certo a guardare per ridurre il gap. Punta certamente a lottare per il titolo l'Inter, alle prese con l'intricata vicenda legata a Lookman. A tale proposito, la Gazzetta titola così in taglio alto: "Sparito da tre giorni. L'Atalanta non lo multa e l'Inter aspetta...". La sensazione è che la chiusura non sia certo molto vicina.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Sassuolo
|Napoli
