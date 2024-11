Lukaku, tabù Inter: non ha mai segnato alla sua ex squadra

vedi letture

Come riporta il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha segnato contro tutte le sue ex squadre tranne che all'Inter e domenica proprio al Meazza contro i suoi ex compagni proverà a sovvertire queste statistiche con una rete, come col Milan: "L'allenatore del Napoli Antonio Conte avrà bisogno delle sue certezze: a cominciare da Lobotka e Lukaku. Lo slovacco ha recuperato dall'infortunio e ha scelto la serata perfetta per il ritorno. Conte avrà bisogno del miglior Lukaku, insufficiente contro l’Atalanta.

Ma il belga ha un ottimo feeling con le sue ex squadre, ha segnato contro tutte (Chelsea, Manchester United, Everton ecc.) ad eccezione dei nerazzurri".