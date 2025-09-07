Ufficiale

Lussemburgo-Slovacchia, le formazioni: Lobotka dal 1'

Lussemburgo-Slovacchia, le formazioni: Lobotka dal 1'
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:45Notizie
di Antonio Noto

Sono ufficiali le formazioni di Lussemburgo-Slovacchia, gara del Gruppo A di qualificazioni ai Mondiali 2026. Regolarmente in campo il centrocampista del Napoli Stanislav Lobotka, che l'ex allenatore azzurro Francesco Calzona schiera nel ruolo di play nel 4-3-3 con Bero e Duda ai lati.

LUSSEMBURGO (5-4-1): Morris; Jans, Mahmutov, Olesen, Carlson, Bohnert; Sinani, Cruz, Barreiro, Dardari; Muratovic. Ct. Strasser.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dúbravka; Gyömbér, Satka, Skriniar, Hancko; Bero, Lobotka, Duda; Duris, Strelec, Sauer. Ct. Calzona.