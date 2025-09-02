Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Emilio Fede, aveva 94 anni

vedi letture

È morto oggi a 94 anni Emilio Fede, storico giornalista e volto della televisione italiana, assistito dalle figlie Simona e Sveva nella residenza San Felice di Segrate, vicino Milano. Nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1931, aveva compiuto 94 anni lo scorso giugno. Direttore del Tg1 e soprattutto del Tg4, Fede è stato protagonista di una lunga carriera tra Rai e Mediaset.

Dall’attività di inviato di guerra all’annuncio in diretta dell’operazione Desert Storm, fino agli anni da volto simbolo dell’informazione televisiva italiana. Tra le ultime apparizioni pubbliche di Fede, la partecipazione il 14 giugno 2023 ai funerali di Berlusconi ad Arcore.