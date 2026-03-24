Lutto nel mondo della musica, si è spento Gino Paoli: aveva 91 anni
Addio a Gino Paoli, uno dei cantautori più importanti della musica italiana, scomparso all’età di 91 anni. Nato a Monfalcone nel 1934 e cresciuto a Genova, città in cui ha vissuto per tutta la vita, è stato protagonista assoluto della cosiddetta “scuola genovese”. La sua figura ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per intere generazioni di artisti e ascoltatori.
Una carriera che ha segnato la musica italiana
Autore raffinato e interprete dalla voce unica, ha lasciato un’impronta indelebile nella musica italiana a partire dagli anni Sessanta. Tra le sue canzoni più celebri si ricordano “Il cielo in una stanza” e “Sapore di sale”, diventate veri e propri classici. A darne notizia è stata la famiglia: "Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari", si legge nella nota, in cui viene chiesta la massima riservatezza.
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