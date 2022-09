"Ma falli tirare a lui!", i tifosi sui social propongono a Spalletti il nuovo rigorista

I tifosi spingono sui social proponendo lui come rigorista fisso del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo gli errori di Osimhen e Zielinski e il rigore non perfetto ma vincente di Politano col Milan, si apre in casa Napoli il dibattito sulla scelta del nuovo rigorista. Spalletti ha spiegato che non esiste un battitore fisso, ne vengono indicati due a partita, ma dal dischetto non si è mai presentato Kvaratskhelia che invece segna spesso e lo ha fatto anche in Nazionale. I tifosi spingono sui social proponendo lui come rigorista fisso del Napoli.