Macedonia del Nord, solo pari in casa contro la Lettonia: Elmas entra nella ripresa
Alla National Arena Toshe Proeski di Skopje la Macedonia del Nord non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro la Lettonia, in un’amichevole equilibrata ma povera di gol. Il centrocampista del Napoli, Eljif Elmas, inizialmente lasciato in panchina dal commissario tecnico Milevski, è entrato in campo al 60’, giocando circa mezz’ora più recupero e provando a dare vivacità alla manovra dei padroni di casa, senza però riuscire a sbloccare il risultato.
Ecco il programma completo dei giocatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali:
Giovedì 13 novembre
Buongiorno, Di Lorenzo, Politano: ore 20.45 Moldova-Italia
Venerdì 14 novembre
Lobotka: 20.45 Slovacchia-Irlanda del Nord
Lang: 20.45 Polonia-Olanda
Sabato 15 novembre
Hojlund: 20.45 Danimarca-Bielorussia
Rrahmani: 20.45 Slovenia-Kosovo
McTominay: 20.45 Grecia-Scozia
Domenica 16 novembre
Olivera: ore 2 Messico-Uruguay
Buongiorno, Di Lorenzo, Politano: 20.45 Italia-Norvegia
Lunedì 17 novembre
Lobotka: 20.45 Germania-Slovacchia
Lang: 20.45 Olanda-Lituania
Martedì 18 novembre
Elmas: 20.45 Galles-Macedonia
McTominay e Hojlund: 20.45 Scozia-Danimarca
Rrahmani: 20.45 Kosovo-Svizzera
Mercoledì 19 novembre
Olivera: ore 1 Usa-Uruguay (amichevole)
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
